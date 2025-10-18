Tafferugli vicino allo stadio prima di Pisa – Verona | contusi due tifosi scaligeri
PISA – Momenti di forte tensione si sono registrati nella tarda mattinata a Pisa, nei pressi dello stadio Arena Garibaldi, dove dalle 15 è in programma la partita di serie A tra Pisa e Verona. Intorno alle 11.30, circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con alcuni gruppi di supporter pisani, dando vita a violenti tafferugli nelle vie adiacenti l’impianto sportivo. Secondo quanto ricostruito, i sostenitori del Verona sarebbero arrivati a piedi e senza scorta, incrociando i tifosi locali nei pressi della zona dello stadio. Da lì la situazione è rapidamente degenerata, con lanci di oggetti e scontri fisici che hanno reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine, giunte sul posto con numerose pattuglie di polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
