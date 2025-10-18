Tabacco l’Ue smentisce ma valuta stretta su filtri e svapo
Nel percorso verso la Cop11 dell’Oms, la discussione europea sul controllo del tabacco si è trasformata in un banco di prova politico e istituzionale. Tra rassicurazioni ufficiali e carte che raccontano altro, il confronto si gioca ora sul confine sottile tra tutela della salute pubblica, sostenibilità ambientale e salvaguardia di intere filiere produttive. Un passaggio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
