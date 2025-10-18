SWITCH Status Monitor Overlay 1.23 | Il Monitoraggio Hardware in Tempo Reale per Nintendo Switch

Il mondo dei homebrew per Nintendo Switch si arricchisce di un nuovo aggiornamento: Status Monitor Overlay 1.2.3 è ora disponibile, portando con sé miglioramenti alla stabilità e correzioni essenziali per gli appassionati che desiderano tenere sotto controllo le prestazioni della propria console. Miglioramenti Chiave nella Versione 1.2.3 La novità principale di questa release risolve un fastidioso problema di visualizzazione nelle modalità Full e Mini. Precedentemente, in alcuni giochi che effettuavano un numero simile di chiamate a due diverse risoluzioni, le voci “Risoluzione Segnalata” potevano scambiarsi continuamente di posto, creando confusione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net