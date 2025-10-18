Svolta Sanremo! Carlo Conti svela tutto | Non è detto andrà così
Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha anticipato le novità sulla prossima edizione durante il festival Luce! in corso a Firenze. "Ogni anno arrivano circa 500-600 proposte musicali, quest'anno devo scegliere 26 tra i Big – ha spiegato Conti – potrebbero diventare 28. Lo scorso anno erano previste 26 e le ho portate a 30 perché ero veramente in difficoltà". Conti ha sottolineato l'importanza della selezione dei Big: "Lo scorso anno sono stato particolarmente fortunato perché ho potuto scegliere tra tante canzoni belle che poi hanno avuto un buon successo. Per me, la scelta dei Big è il centro, la cosa più importante.
