Svincoli di Rfi arriva il via libera del Mase | ok per Nizza Sant’Alessio e Taormina ma stop per Itala
Dopo venti mesi di attesa, arriva il decreto di compatibilità ambientale per gli svincoli provvisori sull’autostrada A18 Messina-Catania: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha espresso parere positivo per gli svincoli di Nizza di Sicilia, Sant’Alessio Siculo e Taormina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
