Suzuki GSX-8T e GSX-8TT debuttano nelle concessionarie

TORINO (ITALPRESS) – , due moto che incarnano il concept “Retro Spirit, Next Generation Performance”, fondendo linee classiche ad elementi moderni. La 8T si ispira alla leggendaria T 500 “Titan” mentre il cupolino della 8TT prende spunto dalla GS1000 in configurazione racing del campionato AMA degli anni ’80. Entrambe reinterpretano l’heritage Suzuki in chiave moderna. Le nuove Suzuki GSX-8T e GSX-8TT uniscono maneggevolezza e prestazioni grazie a un bicilindrico parallelo da 776 cc (83 CV e 78 Nm), dotato di sistema brevettato Suzuki Cross Balancer per ridurre le vibrazioni e di elettronica avanzata gestita dal Suzuki Intelligent Ride System che include: Suzuki Drive Mode Selector (“Scegliiltiro”): tre modalità di guida per adattare erogazione e risposta del motore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

News recenti che potrebbero piacerti

Le nuove due ruote vintage della Casa di Hamamatsu arrivano nelle concessionarie. Ora, si possono toccare con mano https://gpone.com/it/2025/10/17/moto-news/suzuki-le-gsx-8t-e-gsx-8tt-debuttano-nelle-concessionarie.html?utm_source=dlvr.it&utm_medi - X Vai su X

Svelata ufficialmente in Cina la nuova CB 500 Super Four con motore 4 cilindri completamente inedito da 502 cc e 80 CV. Debuttano anche l'e-clutch di seconda generazione e un telaio completamente riprogettato per una moto tesa tra passato e futuro - facebook.com Vai su Facebook

Suzuki annuncia l'arrivo nelle concessionarie di GSX-8T e GSX-8TT 2026: scopriamo colori, accessori, versioni e prezzi - 8TT 2026, in arrivo in concessionaria: colori, accessori, versioni e prezzi delle moto ... Si legge su motorbox.com

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT debuttano nelle concessionarie - 8TT debuttano nelle concessionarie, due moto che incarnano il concept "Retro Spirit, Next Generation Performance", fondendo linee classiche ad elementi moderni. Segnala laprovinciacr.it

Suzuki GSX-8T e GSX-8TT: prezzo, scheda tecnica e debutto nelle concessionarie - 8TT: il ritorno dello spirito retrò con tecnologia di nuova generazione Le nuove Suzuki GSX- Lo riporta msn.com