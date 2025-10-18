SuperStation One | La Rivoluzione Open Source della PlayStation 1 è qui

La scena del retrogaming è in continua evoluzione, e mentre gli emulatori software fanno miracoli, c’è chi cerca l’autenticità assoluta, la fedeltà del suono e la precisione di un frame. È proprio in questo solco che RetroRemake ha annunciato un progetto destinato a far parlare di sé: SuperStation One, una console open source rivoluzionaria che rimette la PlayStation originale sotto i riflettori, potenziandola con la tecnologia più avanzata del momento: l’FPGA. Una PS1 non è più solo un ricordo da soffitta, ma un dispositivo moderno e versatile, pronto per il 2025. Fedeltà d’Epoca, Prestazioni Moderne. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Altre letture consigliate

Aperti i preordini di SuperStation One, la retroconsole che esegue nativamente i giochi PS1 e non solo - Sono aperte le prenotazioni di SuperStation One, la retroconsole simile alla PS1 Slim in grado di far girare nativamente i giochi della prima console di Sony e molti altri. Come scrive multiplayer.it

SuperStation One è una PlayStation moderna da 149$ che legge i giochi nativamente - La SuperStation One, una nuova console retrò, compatibile con i giochi della prima, gloriosa, PlayStation, sarà presto disponibile sul mercato al prezzo di $149. Si legge su tomshw.it

Aperti i preordini di SuperStation One, la retroconsole che esegue nativamente i giochi PS1 e non solo - Taki Udon e Retro Remake hanno annunciato l'apertura dei preorder di SuperStation One, la retroconsole clone di PS One (anche conosciuta come PS1 Slim) in grado di far girare nativamente i giochi di ... Come scrive msn.com