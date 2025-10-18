Superlega la Sir pronta a far rotta verso Monza Per Gaggini sarà subito la sfida dell' ex

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni e la caccia al tricolore, malamente abbandonata nella semifinale playoff dello scorso anno, può ripartire.Il calendario riserva una trasferta abbastanza insidiosa, quella dell'Opiquad Arena contro la Vero Volley, finalista di due stagioni fa e capace di spingersi ai quarti di Champions. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

