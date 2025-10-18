Supereroi sovranisti per salvare la scuola | ad Avellino la propaganda supera l’educazione
Ad Avellino la Lega ha trasformato il Circolo della Stampa in un santuario della confusione. Rossano Sasso, deputato e già sottosegretario all’Istruzione, ha parlato a un pubblico che applaudiva: la scuola è un campo di battaglia, i bambini sono in pericolo, e chi parla di identità, differenze e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
