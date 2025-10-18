SuperEnalotto oggi sabato 18 ottobre 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 18 ottobre 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 18 ottobre 2025. Anche ieri nessun "6 " ma è stato realizzato un " 5+1" da 397.611,55 euro a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza-Brianza. La sestina vincente questa sera vale un montepremi di 65,5 milioni di euro L’ultimo “6” è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui l’ estrazione in diretta su questa pagina a partite dalle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi sabato 18 ottobre 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

