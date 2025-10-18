Supercoppa pazzesca Egonu | Milano ferma Conegliano e vince il primo trofeo

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trieste il Vero Volley interrompe il dominio dell'Imoco e conquista il primo torneo italiano della sua storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

supercoppa pazzesca egonu milano ferma conegliano e vince il primo trofeo

© Gazzetta.it - Supercoppa, pazzesca Egonu: Milano ferma Conegliano e vince il primo trofeo

Altre letture consigliate

supercoppa pazzesca egonu milanoSupercoppa, pazzesca Egonu: Milano ferma Conegliano e vince il primo trofeo - A Trieste il Vero Volley interrompe il dominio dell'Imoco e conquista il primo torneo italiano della sua storia ... gazzetta.it scrive

supercoppa pazzesca egonu milanoVolley, la Milano di Egonu fa la storia: vince la Supercoppa e spodesta Conegliano dopo 18 titoli nazionali di fila - Volley femminile, a Trieste la Numia Milano fa la storia: dopo 18 titoli di fila Conegliano non alza un trofeo, con Egonu decisiva e l'ex Lanier che fa la festa alle compagne ... Secondo sport.virgilio.it

supercoppa pazzesca egonu milanoVolley, festa Milano in Supercoppa con Egonu: battuta 3-2 Conegliano - È il primo trofeo italiano del club della presidente Alessandra Marzari: le campionesse venete devono arrendersi ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Supercoppa Pazzesca Egonu Milano