Superbike Nicolò Bulega fa il vuoto in qualifica a Jerez Razgatlioglu si difende ed è 2°

Nicolò Bulega firma una delle prestazioni più scintillanti dell’intera carriera e si prende di forza la pole position per il Gran Premio di Spagna, ultimo capitolo del Mondiale Superbike 2025. Quinta Superpole stagionale (nona complessiva nella categoria) per l’emiliano del team ufficiale Ducati, che ha dominato la scena in qualifica martellando dei tempi clamorosi e dimostrando una netta superiorità sul resto della griglia. Bulega ha stabilito il nuovo record della pista a Jerez de la Frontera in 1’36?629, migliorando di quasi un secondo il suo precedente primato che gli era valso la pole nel 2024 in 1’37?596. 🔗 Leggi su Oasport.it

