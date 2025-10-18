Superbike Jerez | doppietta Ducati in Gara 1 Bulega la spunta su Razgatlioglu terzo Bautista

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota emiliano del team Aruba.it Racing Ducati trionfa in solitaria con un vantaggio di oltre tre secondi sull'alfiere della Bmw, rimandando la festa del turco alla Superpole Race di domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

superbike jerez doppietta ducati in gara 1 bulega la spunta su razgatlioglu terzo bautista

© Gazzetta.it - Superbike, Jerez: doppietta Ducati in Gara 1, Bulega la spunta su Razgatlioglu, terzo Bautista

Leggi anche questi approfondimenti

superbike jerez doppietta ducatiSuperbike, Bulega domina gara-1 a Jerez davanti a Razgatlioglu e rimanda la festa nel Mondiale del turco - Continua il dominio di Nicolò Bulega nel Gran Premio di Spagna 2025, ultimo capitolo del Mondiale Superbike 2025. oasport.it scrive

superbike jerez doppietta ducatiJerez 2025, Gara 1: Bulega vince e tiene viva la lotta per il titolo che si deciderà domenica - Il #11 della Ducati ha chiuso davanti a Razgatlioglu, ora a +34 punti di vantaggio e comunque il favorito nella lotta per il titolo, che si deciderà domani ... Scrive formulapassion.it

superbike jerez doppietta ducatiSbk Jerez 2025, gli orari in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky, Now e TV8) - Battaglia anche per il titolo costruttori con Ducati che ha 3 punti più di Bmw ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Superbike Jerez Doppietta Ducati