Superbike Jerez | doppietta Ducati in Gara 1 Bulega la spunta su Razgatlioglu terzo Bautista

Il pilota emiliano del team Aruba.it Racing Ducati trionfa in solitaria con un vantaggio di oltre tre secondi sull'alfiere della Bmw, rimandando la festa del turco alla Superpole Race di domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Superbike, Jerez: doppietta Ducati in Gara 1, Bulega la spunta su Razgatlioglu, terzo Bautista

SUPERBIKE - NELL'ULTIMO ROUND STAGIONALE DI JEREZ LA SUPERPOLE È DI NICOLÒ BULEGA Uno straordinario Nicolò Bulega si prende l'ultima Superpole stagionale della Superbike a Jerez, sbriciolando il precedente record da lui detenuto

Toprak Razgatlioglu vorrebbe una BMW migliore a Jerez: "Non sono al livello di Bulega". Attenzione a Gara 1: potrebbe già assegnare il titolo mondiale Superbike 2025.

Superbike, Bulega domina gara-1 a Jerez davanti a Razgatlioglu e rimanda la festa nel Mondiale del turco - Continua il dominio di Nicolò Bulega nel Gran Premio di Spagna 2025, ultimo capitolo del Mondiale Superbike 2025.

Jerez 2025, Gara 1: Bulega vince e tiene viva la lotta per il titolo che si deciderà domenica - Il #11 della Ducati ha chiuso davanti a Razgatlioglu, ora a +34 punti di vantaggio e comunque il favorito nella lotta per il titolo, che si deciderà domani

Sbk Jerez 2025, gli orari in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky, Now e TV8) - Battaglia anche per il titolo costruttori con Ducati che ha 3 punti più di Bmw