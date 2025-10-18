superbike bulega domina gara 1 a jerez davanti a razgatlioglu e rimanda la festa nel mondiale del turco

Continua il dominio di Nicolò Bulega nel Gran Premio di Spagna 2025, ultimo capitolo del Mondiale Superbike 2025. Dopo la pole position ottenuta in mattinata, il centauro italiano ha conquistato la gara-1 sul circuito di Jerez guidando in maniera sublime la sua Ducati. Il reggiano continua a dimostrarsi nettamente il più veloce nel weekend iberico e rimanda momentaneamente la festa Mondiale di Razgatlioglu. Il turco è stato autore di un’ottima partenza ma, dopo essere stato sorpassato dall’azzurro, ha sbagliato l’ingresso nella curva 6 ed ha perso due posizioni. Bulega ha approfittato della situazione, costruendo dopo pochi giri di gara un divario già importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

