Superamento di concorso PNRR1 e PNRR2 | è possibile ottenere 25 punti complessivi Pillole di Question Time
Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa alla valutazione dei titoli nei concorsi PNRR. Un focus particolare è stato posto su: il punteggio attribuito a chi ha superato sia la procedura PNRR1 che PNRR2. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
