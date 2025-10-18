Suor Maria Troncatti santa della pace | Per lei pellegrini da tutto il mondo
Corteno Golgi (Brescia) – L’«Artigiana della pace» domani sarà Santa. E a pregarla, con migliaia di altre pellegrini, ci saranno 300 bresciani che arriveranno da Corteno Golg i, il suo paese originario, con bus e treni. Molti altri giungeranno privatamente in auto non solo dalla Valcamonica ma da tutta la provincia. Non mancheranno anche tanti emigrati a lei devoti, arrivati in Italia per ricongiungersi coi parenti. Alle 10.20 di domani, infatti, sette beati diverranno santi. Tra di loro c’è Maria Troncatti, nata a Corteno Golgi il 26 febbraio 1883, che appena maggiorenne divenne suora nelle Figlie di Maria Ausiliatrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
