Sul palco del teatro Astra brillano le storie di donne | Stagione rivoluzionaria

"È il momento di fare la rivoluzione" per Sergio Canneto, direttore artistico del Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina. Questa nuova stagione teatrale, quarta a cura dell'associazione 'Approdi', con 7 spettacoli di prosa e 3 appuntamenti dedicate alle famiglie, punta a una " rivoluzione di pensiero su temi attuali e importanti". Lo farà "partendo dalle donne, che sono le uniche oggi ad avere le risposte". Si parte venerdì 24 ottobre (sipario alle 21), con due grandi personaggi della musica: la cantante Paola Turci e il critico Gino Castaldo: con La rivoluzione delle donne, celebreranno le donne che hanno segnato la storia della musica italiana, da Mina a Patty Pravo.

