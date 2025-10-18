Sul filo dell’acqua L’identità del Lario esaltata da ville e musei
"Sul filo dell’acqua", è il tema che lega i numerosi eventi protagonisti della settimana dedicata alla scoperta del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del Lario, organizzata dal coordinamento Ville e Musei del Lago di Como. Il tema scelto non è casuale: l’acqua, elemento che caratterizza profondamente il territorio, è al tempo stesso fonte di vita e identità, simbolo che racconta il Lago di Como in tutte le sue sfumature, e metafora del filo conduttore che lega le undici realtà aderenti. L’iniziativa è in programma dal 20 al 26 ottobre in storiche dimore, musei e giardini botanici, con un ricco calendario di visite guidate, aperture speciali, percorsi tematici, esposizioni e laboratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
