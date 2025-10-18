Sui social vince Meloni | -81% di commenti pro Schlein

Ilgiornale.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elly Schlein è andata al congresso europeo dei socialisti con l'obiettivo di criticare l'Italia, solo perché a capo del governo c'è un leader di centrodestra come Giorgia Meloni. Un vizio non recente per il Partito democratico, che ha sempre avuto la tendenza di cercare l'aiuto esterno contro gli avversari interni, un sistema che negli anni ha spesso reso l'Italia vassalla di altri Paesi. Il dubbio è che il segretario del Pd abbia screditato il Paese per un mero interesse di partito, un tentativo di affossare l'Italia solo per recuperare qualche preferenza in Europa che possa riflettersi in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

