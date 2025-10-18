Prove tecniche di dialogo. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che ormai include a tutti gli effetti le terre rare, è ormai ai suoi massimi livelli. Ma c’è una possibile svolta in arrivo. La Cina è favorevole a nuovi negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Lo ha riferito, sparigliando un po’ le carte, l’agenzia cinese Xinhua, stando a cui la videoconferenza tra il principale negoziatore commerciale cinese, il vice premier He Lifeng, e il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha dato luogo a scambi “franchi, approfonditi e costruttivi”. D’altronde le tensioni commerciali tra le due principali economie mondiali sono aumentate di nuovo nell’ultima settimana dopo l’annuncio da parte di Pechino di un rafforzamento dei controlli sulle esportazioni di terre rare e sulle tecniche necessarie alla loro raffinazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sui dazi Washington prepara il terreno a un nuovo accordo con la Cina