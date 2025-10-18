Sui dazi Washington prepara il terreno a un nuovo accordo con la Cina
Prove tecniche di dialogo. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che ormai include a tutti gli effetti le terre rare, è ormai ai suoi massimi livelli. Ma c’è una possibile svolta in arrivo. La Cina è favorevole a nuovi negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Lo ha riferito, sparigliando un po’ le carte, l’agenzia cinese Xinhua, stando a cui la videoconferenza tra il principale negoziatore commerciale cinese, il vice premier He Lifeng, e il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha dato luogo a scambi “franchi, approfonditi e costruttivi”. D’altronde le tensioni commerciali tra le due principali economie mondiali sono aumentate di nuovo nell’ultima settimana dopo l’annuncio da parte di Pechino di un rafforzamento dei controlli sulle esportazioni di terre rare e sulle tecniche necessarie alla loro raffinazione. 🔗 Leggi su Formiche.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Chiudiamo la settimana con un aggiornamento sui dazi tra USA e Cina: ? Pechino limita l’export di terre rare, Washington risponde con strette su software e merci. Altre notizie di rilievo hanno segnato la settimana. Guarda il video per scoprirle tutte Infla - facebook.com Vai su Facebook
“Non ci rassegniamo a dazi al 39%, continuiamo a negoziare, anche se l’ultima parola l’ha Donald Trump”, così il CF Guy Parmelin dopo aver incontrato anche Bessent agli incontri del Fondo Monetario a Washington. #Svizzera #tariffs @RSIInfo_ https://rsi.ch/ - X Vai su X
Sui dazi Washington prepara il terreno a un nuovo accordo con la Cina - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che ormai include a tutti gli effetti le terre rare, è ormai ai suoi massimi livelli. Da formiche.net
Dazi, cioccolato e orologi: la Svizzera prova a battere Trump sul suo stesso terreno - Colpita da dazi Usa del 39 per cento, la Svizzera tenta il dialogo con un’offerta “più attraente”. Lo riporta it.euronews.com
Dazi, scontro Trump-giudici: il presidente Usa prepara il ricorso alla Corte Suprema dopo la bocciatura del decreto - La ministra della Giustizia, su X, ha difeso la politica dei dazi dell’Amministrazione: «Il presidente Trump ha riscontrato ... Lo riporta ilmessaggero.it