Dopo aver buttato via a Mandalika la prima doppietta Sprint-GP della carriera con un grave errore di valutazione nelle battute iniziali del Gran Premio d’Indonesia, Marco Bezzecchi spera di completare l’opera questo weekend a Phillip Island nonostante il doppio long lap penalty (per l’incidente con Marc Marquez in Indonesia) che dovrà scontare nei primi giri del GP d’Australia. Nel frattempo il romagnolo dell’Aprilia ha archiviato con successo la parte più agevole dell’impresa (considerando la velocità ed il potenziale a disposizione su questo tracciato), sfiorando la pole position in qualifica ed imponendosi nella Sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Suggestione Marco Bezzecchi: può vincere la gara a Phillip Island anche con 2 long lap penalty?

