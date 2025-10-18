Sudan una guerra nell’ombra dove brillano oro algoritmi e smania di potere

Dal Darfur ai social, la guerra tra l’esercito e le milizie si combatte anche online. L’oro finanzia le armi, i bot diffondono propaganda e il silenzio mediatico sul Sudan diventa una strategia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sudan, una guerra nell’ombra dove brillano oro, algoritmi e smania di potere

News recenti che potrebbero piacerti

Promemoria per il mondo: c’è una guerra anche in Sudan, con 150 mila morti,11 milioni di profughi o sfollati. E una madre costretta a scegliere quale salvare delle due figlie - come racconto su @repubblica - X Vai su X

Sudan: comprendere le cause della guerra, costruire la pace Vai su Facebook

SUDAN/ “Guerra civile, carestia e colera, milioni di sfollati interni: una Gaza moltiplicata mille volte” - Nel Sudan devastato da fame, malattie e bombe, i russi si accordano con Al Burhan per una base sur Rosso e la ex Wagner lascia spazio ai colombiani Il disastro umanitario è mille volte peggiore di ... Come scrive ilsussidiario.net

Apocalisse Sudan, guerra e carestia. Il rappresentante Onu a Khartoum, città fantasma: “Il trauma è ovunque” - Il Sudan, un tempo descritto come “il granaio del Corno d’Africa”, oggi vive “una vera e propria catastrofe” umanitaria, segnata da flagranti violazioni del diritto internazionale umanitario: ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Oltre alla guerra civile il Sudan ha un altro problema: le malattie - In Sudan è in corso da oltre due anni una guerra civile che ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Riporta ilpost.it