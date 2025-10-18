Su Rakuten tv arriva il remake turco della fiction italiana l’onore e il rispetto

Settimana caldissima per il mondo della produzione e distribuzione televisiva: a Cannes è in pieno svolgimento l’edizione 2025 del MIPCom, il più importante mercato internazionale dedicato all’audiovisivo. Un evento riservato agli addetti ai lavori, dove si scoprono, si contrattano e si acquistano nuovi format, fiction, documentari e film TV destinati a conquistare il pubblico globale. Tra gli stand e le presentazioni, anche quest’anno si respira un forte interesse per le serie turche, ormai protagoniste indiscusse del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - Su Rakuten tv arriva il remake turco della fiction italiana “l’onore e il rispetto”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Arriva il canale di Inuyasha! Un canale tutto dedicato al famoso demone-cane, creato dalla mano di Rumiko Takahashi, ora disponibile sulle seguenti piattaforme: - Samsung TV Plus - Rakuten - Serially - Televisori TCL - Sistemi operativi Titan OS - Whale TV - facebook.com Vai su Facebook

Finalmente Yigit arriverà in Italia su Rakuten TV #KeremBürsin - X Vai su X

Novità FAST TV: accordo Rakuten TV con TCL e arriva il canale 3Bmeteo su Serially - FAST è diventata la parola d'ordine del segmento TV in questi ultimi mesi e ricoprirà un ruolo sempre maggiore in futuro. hwupgrade.it scrive