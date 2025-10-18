Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz stasera | perché è solo in streaming e come abbonarsi per il Six Kings Slam

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella f inale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che si conclude oggi sul cemento di Riad. Scontro diretto brutale in Arabia Saudita tra i due grandi padroni del panorama tennistico internazionale, in palio un assegno sontuoso da 6 milioni di dollari (entrambi hanno già intascato un gettone di presenza da 1,5 milioni, chi vincerà oggi usufruirà del jackpot). Il numero 2 del ranking ATP e il numero 1 del mondo sono pronti per dare vita a l’ennesimo capitolo della loro rovente rivalità, che quest’anno ha offerto anche tre finali Slam (successo azzurro a Wimbledon, affermazione spagnolo a Roland Garros e US Open). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv Sinner-Alcaraz stasera: perché è solo in streaming e come abbonarsi per il Six Kings Slam

