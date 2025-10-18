Studiosi dal mondo per le Operette morali

Recanati si prepara ad accogliere, dal 22 al 25 ottobre, il XVI Convegno internazionale di Studi leopardiani dedicato quest’anno alle Operette morali. "Un libro tutto filosofico e metafisico" che interroga il nostro tempo. Un appuntamento di grande rilievo, che ogni quattro anni richiama nella città del poeta studiosi, critici e appassionati da ogni parte del mondo, per un confronto appassionato sull’opera e sul pensiero di Giacomo Leopardi. Sotto la presidenza di Fabio Corvatta, il convegno offrirà quattro giornate di dialogo e riflessione su uno dei testi più profondi e moderni del pensatore recanatese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

