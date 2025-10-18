Studenti e insegnanti insieme per sostenere il progetto anti-odio

Oltre 100 fra studenti e studentesse, insegnanti e cittadini sono scesi in campo ieri a Perugia come volontari per sostenere il progetto di sensibilizzazione contro l’odio promosso da ACE insieme a Retake e Diversity Lab. L’iniziativa prevede la riqualificazione urbana “Scendiamo in Piazza” e la campagna di sensibilizzazione sociale “Formula Anti-Odio” per promuovere una nuova cultura del pulito volta a sostenere la lotta contro le discriminazioni e la cura degli spazi comuni. Protagonisti dell’iniziativa gli studenti delle scuole. E proprio gli studenti e le studentesse della Scuola Secondaria di I grado “Carducci – Purgotti”, si sono ritrovati nel parco adiacente alla scuola, insieme a tanti cittadini, volontari e Francesca Tizi, Assessora alla Scuola del Comune di Perugia, per ridarevita alla parco riqualificandolo e ripulendola per una migliore fruizione da parte di tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti e insegnanti insieme per sostenere il progetto anti-odio

