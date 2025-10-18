Studenti e docenti del liceo Vallone di Galatina al Summit internazionale Next Generation AI

GALATINA - Dal 9 al 13 ottobre scorsi, una delegazione del liceo “Vallone” di Galatina ha partecipato al summit internazionale “Next Generation AI” svoltosi a Napoli. L’evento, promosso dal ministero dell’Istruzione e del merito, ha visto la partecipazione di oltre 6 mila studenti, docenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

