Stretta del Portogallo sul burqa cambia la legge | ecco come

Presto in Portogallo non sarà più possibile indossare il burqa. Di recente, infatti, il parlamento portoghese ha approvato una legge che vieta di indossare il velo fissato al capo che copre l'intera testa fino ai piedi, permettendo di vedere soltanto gli occhi. Oltra al burqa non potranno essere portati altri accessori che nascondono il volto, come il niqab. Non saranno concesse eccezioni. Il veli che coprono la faccia resteranno consentiti per i viaggi aerei, nelle sedi diplomatiche e nei luoghi di culto. La legge è stata proposta dal partito di destra Chega, e segue la linea tracciata da altri Paesi europei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

