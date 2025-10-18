Modena, 18 ottobre 2025 – In 5mila, soprattutto giovani, alla Street Parade antimilitarista e antiproibizionista che ha attraversato, oggi pomeriggio, il centro di Modena per il terzo anno consecutivo. Sedici carri, musica e cartelli vari per lo stop alle guerre e i diritti. Un corteo pacifico, forse leggermente sotto le attese degli organizzatori per quanto riguarda le adesioni (erano stimati in 6mila), che ha comunque paralizzato per ore la città, con divieti e limitazioni fin dal mattino, e relativi malumori e polemiche tra residenti e commercianti. La partenza, in ritardo, è stata alle 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Street Parade a Modena, 5mila in corteo “per la pace e i diritti”. Ma la città resta bloccata