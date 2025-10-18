Stranger Things arriveranno una serie spin-off e diversi altri prodotti

Per la quinta e ultima stagione di " Stranger Things ", i creatori Matt e Ross Duffer non hanno voluto lasciare incompiuti alcun filo conduttore della trama o arco narrativo dei personaggi. " Abbiamo fatto tutto ciò che volevamo fare con i Demogorgoni, il Mind Flayer, Vecna, il Sottosopra, Hawkins e questi personaggi ", ha detto Matt Duffer. " Questa è una storia completa. È fatta ". Questo tipo di dichiarazione non fa che rendere ancora più intriganti i piani dei Duffer per uno spin-off di "Stranger Things" – annunciato per la prima volta nell'estate del 2022 dopo l'uscita di "Stranger Things 4", perché, qualunque esso sia, non proseguirà la storia di nessuno dei personaggi della serie.

