Strage israeliana a Gaza City

Hamas ha chiesto a Trump di esercitare pressioni sullo Stato ebraico affinché rispetti l'accordo di cessate il fuoco L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Strage israeliana a Gaza City

MoVimento 5 Stelle. . Ma cosa ride e ammicca, in questa intervista a una tv israeliana, con 60mila civili sterminati? Questa è la posizione del Governo Meloni su Netanyahu, Onu e sulla strage in atto? Video da Il Grande Flagello - facebook.com Vai su Facebook

"#7Ottobre, strage dimenticata": @NirensteinF su @ilgiornale .Da meditare,in questo giorno di Memoria e Verità per ostaggi,vittime e popolo di #Israele: "Stranamente, il secondo anniversario del 7Ottobre, il più atroce giorno di lutto per il popolo ebraico dal te - X Vai su X

Strage a Gaza, colpito un mini bus di sfollati: 11 morti della stessa famiglia - Un raid israeliano ha colpito nelle ultime ore un mini bus nel quartiere di Zeitoun, a sud di Gaza City, causando la morte di 11 persone appartenenti alla ... Lo riporta thesocialpost.it

In due anni ucciso un bambino ogni ora: tutti i numeri della strage degli innocenti a Gaza - Almeno 20mila minori sono morti nella Striscia dall’ottobre del 2023. tpi.it scrive

Strage a Gaza, almeno 57 morti in 24H - L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che i bombardamenti israeliani hanno ucciso almeno 57 persone dall'alba, nonostante il presidente Usa Donald Trump abbia esortato Israele a cessare ... rainews.it scrive