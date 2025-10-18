Strage di Verona lo strazio del figlio del carabiniere Daprà ai funerali | Ha dedicato la vita al dovere e all’onore video
“Oggi sono qui non solo come figlio, ma come una persona che ha avuto il privilegio di chiamare ‘papà’ un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all’onore”. Queste le parole di Christian, figlio del carabiniere Carlo Daprà, ucciso nell’esplosione in una casa di Castel D’Azzano, nel veronese. Il 26enne, con un tono di voce flebile e commosso, è intervenuto per ricordare il genitore durante i funerali nell’abbazia di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Davanti a lui c’erano anche i feretri degli altri due militari morti nella deflagrazione: Marco Piffari e Davide Bernardello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
E il giorno del dolore e del lutto nazionale per la strage dei carabinieri di Castel d’Azzano in provincia di Verona. Si celebrano oggi nella basilica di Santa Giustina a Padova i funerali solenni del maresciallo Valerio Daprà, 56 anni, del sottotenente Marco Piffar - facebook.com Vai su Facebook
Verona, i 2 fratelli Ramponi non rispondono al gip. La sorella Maria Luisa ancora grave in ospedale. Dino e Franco sono in carcere. I tre sono accusati di strage per aver causato la morte di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. - X Vai su X
Commando da Chieti per vendicare il figlio morto: «Preparavano la strage» - Vendetta per un figlio ucciso a coltellate cinque mesi fa, da consumare a Francofonte, nel Siracusano. Segnala ilmessaggero.it
Strage dei carabinieri a Verona, il dolore e l’abbraccio della comunità alla camera ardente - Lutto e cordoglio in tutta Italia per le vittime dell’esplosione nel casolare di Castel d’Azzano. Scrive msn.com
Il boss voleva la strage per vendicare la morte del figlio - Parlava così Pietro Lucifora, 48 anni, boss reggente del clan Scalisi di Adrano ... Segnala ansa.it