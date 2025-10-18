Strage di Verona lo strazio del figlio del carabiniere Daprà ai funerali | Ha dedicato la vita al dovere e all’onore video

Secoloditalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi sono qui non solo come figlio, ma come una persona che ha avuto il privilegio di chiamare ‘papà’ un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e allonore”. Queste le parole di Christian, figlio del carabiniere Carlo Daprà, ucciso nell’esplosione in una casa di Castel D’Azzano, nel veronese. Il 26enne, con un tono di voce flebile e commosso, è intervenuto per ricordare il genitore durante i funerali nell’abbazia di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Davanti a lui c’erano anche i feretri degli altri due militari morti nella deflagrazione: Marco Piffari e Davide Bernardello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

strage di verona lo strazio del figlio del carabiniere dapr224 ai funerali ha dedicato la vita al dovere e all8217onore video

© Secoloditalia.it - Strage di Verona, lo strazio del figlio del carabiniere Daprà ai funerali: “Ha dedicato la vita al dovere e all’onore” (video)

Altre letture consigliate

Commando da Chieti per vendicare il figlio morto: «Preparavano la strage» - Vendetta per un figlio ucciso a coltellate cinque mesi fa, da consumare a Francofonte, nel Siracusano. Segnala ilmessaggero.it

strage verona strazio figlioStrage dei carabinieri a Verona, il dolore e l’abbraccio della comunità alla camera ardente - Lutto e cordoglio in tutta Italia per le vittime dell’esplosione nel casolare di Castel d’Azzano. Scrive msn.com

Il boss voleva la strage per vendicare la morte del figlio - Parlava così Pietro Lucifora, 48 anni, boss reggente del clan Scalisi di Adrano ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Verona Strazio Figlio