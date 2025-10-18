Strage di Verona lo strazio del figlio del carabiniere Daprà ai funerali | Ha dedicato la vita al dovere e all’onore video

“Oggi sono qui non solo come figlio, ma come una persona che ha avuto il privilegio di chiamare ‘papà’ un uomo che ha dedicato la sua vita al dovere, al servizio e all’onore”. Queste le parole di Christian, figlio del carabiniere Carlo Daprà, ucciso nell’esplosione in una casa di Castel D’Azzano, nel veronese. Il 26enne, con un tono di voce flebile e commosso, è intervenuto per ricordare il genitore durante i funerali nell’abbazia di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Davanti a lui c’erano anche i feretri degli altri due militari morti nella deflagrazione: Marco Piffari e Davide Bernardello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

