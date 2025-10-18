Strage di Castel d'Azzano il ricordo dei sopravvissuti | C'era odore di gas ma strumenti non davano valori alti
I colleghi sopravvissuti all'esplosione di Castel d'Azzano hanno ricordato i tragici momenti prima della deflagrazione all'interno del casolare dei fratelli Ramponi. "Sentivamo odore di gas. Non so dove fossero i colleghi, ma sulle scale gli strumenti non davano valori alti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
