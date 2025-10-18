Strage di Calenzano dissequestrato il deposito dove avvenne l’esplosione

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calenzano (Prato), 18 ottobre 2025 –  "Non ci sono più ragioni per mantenere il sequestro ": così la Procura di Prato sul  deposito carburanti Eni di via Erbosa a Calenzano ( Firenze), teatro della drammatica esplosione del 9 dicembre 2024, dove morirono 5 persone e ne rimasero ferite 26. L’impianto è stato dissequestrato. La Procura di Prato ha accolto l 'istanza presentata dalla difesa di Eni Spa, ritenendo conclusa la fase di incidente probatorio e non più necessario il mantenimento del vincolo giudiziario sull'intera struttura. Resta sotto sequestro solo la piattaforma di carico Ple utilizzata al momento dell'incidente, ancora rilevante ai fini delle indagini in corso, spiega il procuratore Luca Tescaroli in un comunicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

strage di calenzano dissequestrato il deposito dove avvenne l8217esplosione

© Lanazione.it - Strage di Calenzano, dissequestrato il deposito dove avvenne l’esplosione

Scopri altri approfondimenti

strage calenzano dissequestrato depositoStrage di Calenzano, dissequestrato il deposito dove avvenne l’esplosione - “L’Eni ha manifestato la volontà di trasformare l'area industriale in un polo dedicato alla produzione di energie rinnovabili” ... lanazione.it scrive

strage calenzano dissequestrato depositoDissequestrato il deposito Eni di Calenzano. Riqualificazione area per produzione energia rinnovabile - La Procura di Prato ha disposto il dissequestro e la restituzione a Eni Spa del deposito di carburante di Calenzano, teatro della tragica esplosione del 9 ... Da gonews.it

strage calenzano dissequestrato depositoCalenzano, dissequestrato il deposito Eni teatro dell’esplosione del dicembre 2024 - La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato ha disposto il dissequestro e la restituzione del deposito di carburante Eni S. Riporta 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Calenzano Dissequestrato Deposito