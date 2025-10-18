Strage di Calenzano dissequestrato il deposito dove avvenne l’esplosione
Calenzano (Prato), 18 ottobre 2025 – "Non ci sono più ragioni per mantenere il sequestro ": così la Procura di Prato sul deposito carburanti Eni di via Erbosa a Calenzano ( Firenze), teatro della drammatica esplosione del 9 dicembre 2024, dove morirono 5 persone e ne rimasero ferite 26. L’impianto è stato dissequestrato. La Procura di Prato ha accolto l 'istanza presentata dalla difesa di Eni Spa, ritenendo conclusa la fase di incidente probatorio e non più necessario il mantenimento del vincolo giudiziario sull'intera struttura. Resta sotto sequestro solo la piattaforma di carico Ple utilizzata al momento dell'incidente, ancora rilevante ai fini delle indagini in corso, spiega il procuratore Luca Tescaroli in un comunicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
