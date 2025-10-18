Strage a Gaza colpito un mini bus di sfollati | 11 morti della stessa famiglia

Un raid israeliano ha colpito nelle ultime ore un mini bus nel quartiere di Zeitoun, a sud di Gaza City, causando la morte di 11 persone appartenenti alla stessa famiglia. L’attacco, riportato da Al Jazeera, è avvenuto mentre il mezzo trasportava civili diretti verso una zona indicata come “sicura” dalle autorità israeliane. Secondo le prime ricostruzioni, il mini bus sarebbe stato centrato in pieno da un missile, distrutto completamente. Tra le vittime ci sarebbero donne e bambini, mentre i soccorritori hanno recuperato dalle lamiere corpi gravemente ustionati. I feriti, alcuni in condizioni disperate, sono stati trasportati all’ ospedale di Shifa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

