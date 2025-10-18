Strade pericolose | nel Ravennate 10 morti in più lo scorso anno e crescono anche i feriti
Per il Ravennate è stata una settimana nera sulle strade. Nel corso di vari gravi incidenti, negli ultimi giorni hanno perso la vita sei persone originarie della provincia di Ravenna. Sabato sono morti nel tratto ferrarese dell'Adriatica il 19enne Yassine El Maroofi e il 27enne Omar Hammouch (nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
L’anno scorso 56 vittime contro le 59 del 2023, con le strade provinciali e statali che restano le più pericolose: giugno, luglio e ottobre i mesi più drammatici. La velocità eccessiva ancora prima causa di morte. E nel 2025 i dati peggiorano - facebook.com Vai su Facebook
I sindacati di Autolinee Toscane: "Strade elbane pericolose e degradate, servono interventi urgenti" - X Vai su X
Strade provinciali in Romagna: ecco le più pericolose - Sono i numeri di una strage che si consuma quotidianamente sulle strade della Romagna in uno stillicidio di ... Scrive corriereromagna.it
Strade pericolose, 14 morti dall'inizio dell'anno nell'alessandrino - Tra gennaio e giugno sulle strade dell'Alessandrino si sono verificati 316 incidenti: 204 sulle provinciali, 112 sulle statali. Lo riporta rainews.it