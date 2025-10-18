Storace | Ho proposto di ritirare le querele a Ranucci e qualcuno non l’ha presa bene

L'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report, ha scosso l'intero mondo dell'informazione. Tra le prime voci a commentare l'episodio c'è stata quella di Francesco Storace, giornalista di Rai Radio 1 e del quotidiano Libero, già ministro e presidente della Regione Lazio. Storace ha invitato colleghi e politici a compiere un gesto concreto di solidarietà: ritirare tutte le querele contro Ranucci. " La solidarietà va manifestata soprattutto con un gesto: ritirando qualunque querela contro di lui ", ha dichiarato Storace. " Dobbiamo smettere di limitarci alle parole e mostrare coerenza quando un giornalista viene colpito per il suo lavoro ".

