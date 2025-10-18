Stop a nuovi autovelox | Uso eccessivo
Ferrara, 18 ottobre 2025 – In testa al documento si legge, compartimento polizia stradale. Poi c’è il simbolo della repubblica italiana, sotto ancora è scritto ’Polizia di Stato, sezione polizia stradale di Ferrara. Ufficio infortunistica’. La data, 29 aprile di quest’anno. Il documento è una risposta ad una richiesta di parere inviata dalla prefettura. Oggetto, dipositivi e mezzi tecnici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, ricognizione provinciale. Tradotto, i così discussi autovelox. Il documento traccia una mappa – con bocciature e pareri favorevoli – che va da Comacchio a Cento, da Portomaggiore a Bondeno, passando per Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
