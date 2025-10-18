Sto bene rispettate la mia privacy | Brigitte Bardot è stata dimessa dall’ospedale l’operazione

Sospiro di sollievo per i francesi, ma anche per tutti gli amanti del cinema. “Sto bene, rispettate la mia privacy”, ha commentato Brigitte Bardot, tornando a casa. L’icona del cinema francese, 91 anni, è stata dimessa dall’ospedale privato Saint-Jean di Tolone dopo “un breve ricovero per un intervento chirurgico minore”. Lo ha reso noto il suo ufficio stampa in un comunicato trasmesso all’ Afp, rassicurando sulle sue condizioni di salute. La diva, che vive nella sua storica residenza di La Madrague a Saint-Tropez, si sta ora riposando e ha chiesto il rispetto della sua privacy: “Non risponderà ad alcuna sollecitazione per interviste o altro “, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sto bene, rispettate la mia privacy”: Brigitte Bardot è stata dimessa dall’ospedale l’operazione

