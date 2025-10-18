Stipendi la Romagna arretra rispetto all' Emilia E Forlì-Cesena è fanalino di coda
L’Emilia corre, la Romagna rallenta. Con Forlì-Cesena fanalino di coda in regione. Dal nuovo ‘Jp Geography Index 2025’, elaborato dall’Osservatorio JobPricing, emergono forti squilibri sulle retribuzioni. L’Emilia-Romagna, nel suo insieme, si conferma tra le aree più solide del Paese con una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
#scioperoigieneambientale #17ottobre Venerdì 17 ottobre, sciopero nazionale igiene ambientale A Parma presidio in via Ventura alle ore 8:30 Perché la nostra vita non è negoziabile, vogliamo lavorare in sicurezza. Perché vogliamo stipendi dig - facebook.com Vai su Facebook
Stipendi, salari in crescita ma ancora inferiori del 9% rispetto al 2021. I dati - Nel secondo trimestre del 2025, tra i contratti monitorati, sono stati recepiti gli accordi di rinnovo di: forze dell’ordine a ordinamento civile e militare, militari- Scrive tg24.sky.it
Stipendi statali, nel nuovo contratto aumento di 558 euro e oltre 9mila euro di arretrati - L'ipotesi di accordo sarà ora sottoposta alle procedure di approvazione previste dalla normativa vigente, prima della sua entrata in vigore definitiva. tg24.sky.it scrive