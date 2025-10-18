Stipendi bassi i manager troppo pagati rispetto ai dipendenti

Ilgiornale.it | 18 ott 2025

«Squilibri», così li chiama Sergio Mattarella. Scompensi che «le dinamiche del mercato concorrono ad ampliare» e che non si possono ignorare. Succede infatti che «tante famiglie sono sospinte sotto la soglia di povertà, nonostante il lavoro di almeno uno dei componenti», proprio mentre «supermanager godono di remunerazioni centinaia o persino migliaia di volte superiori a quelle dei dipendenti». Succede pure «che si creino differenze tra generazioni, territori, tra uomini e donne». E intanto dilaga il «preoccupante fenomeno dei contratti pirata»: meno diritti, meno soldi in busta paga. Insomma, se ne occupi la politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

