Stipendi bassi i manager troppo pagati rispetto ai dipendenti

«Squilibri», così li chiama Sergio Mattarella. Scompensi che «le dinamiche del mercato concorrono ad ampliare» e che non si possono ignorare. Succede infatti che «tante famiglie sono sospinte sotto la soglia di povertà, nonostante il lavoro di almeno uno dei componenti», proprio mentre «supermanager godono di remunerazioni centinaia o persino migliaia di volte superiori a quelle dei dipendenti». Succede pure «che si creino differenze tra generazioni, territori, tra uomini e donne». E intanto dilaga il «preoccupante fenomeno dei contratti pirata»: meno diritti, meno soldi in busta paga. Insomma, se ne occupi la politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Stipendi bassi, i manager troppo pagati rispetto ai dipendenti"

News recenti che potrebbero piacerti

Stipendi troppo bassi, limiti culturali e logistici. Sono solo alcune delle problematiche riscontrate dai giovani lavoratori italiani nella fotografia scattata dall’Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp). Ecco perché in così pochi considerano lo - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia non ha bisogno di una legge di bilancio fatta di mancette, ma di una manovra che affronti i problemi veri: crescita ferma, sanità in crisi, salari bassi e giovani senza prospettive. Rimettiamo il Paese in moto: più investimenti, meno tasse sul lavoro, stipend - X Vai su X

"Stipendi bassi, i manager troppo pagati rispetto ai dipendenti" - Il presidente della Repubblica Mattarella: "Si creano differenze tra generazioni, uomini e donne" ... Secondo msn.com

LAVORO | Mattarella avverte: “Salari troppo bassi, diseguaglianze insostenibili”. Meloni replica: “Con noi stipendi in crescita” - Un richiamo severo, quello arrivato oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che fotografa ... Scrive italiachiamaitalia.it

Mattarella: “Crescono i risultati degli azionisti e i premi ai manager, ma non gli stipendi dei dipendenti. La questione non può essere elusa” - Il Presidente interviene sulla disparità salariale e critica i contratti pirata che riducono diritti e tutele dei lavoratori ... Segnala ilfattoquotidiano.it