“Lavora” quotidianamente circa 20mila strumenti chirurgici la nuova Centrale di Sterilizzazione inaugurata l’8 settembre scorso all’ ospedale Maggiore di Lodi. Lunedì pomeriggio l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, nell’ambito della sua giornata “lodigiana” nella quale era ospite del convegno “L’Asst incontra il territorio” dedicato ai progetti innovativi in corso all’ospedale di Lodi e tenutosi nella Sala Rivolta, ha potuto visitare la struttura. Al suo fianco c’erano Patrizia Baffi, presidente della Commissione regionale Sanità, il sindaco di Lodi Andrea Furegato e la direzione strategica dell’azienda sanitaria, guidata dal direttore generale Guido Grignaffini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sterilizzazione. La Centrale è un gioiellino