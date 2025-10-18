La variazione di bilancio discussa in consiglio comunale prevede anche l’acquisto di un nuovo telescopio per l’osservatorio astronomico di Pian dei Termini. Oltre a questo impegno di spesa spicca quello per la riqualificazione del vecchio cimitero di Popiglio che diventerà un parcheggio. Durante la seduta, straordinaria, c’è stato anche un vivace scambio tra il capogruppo della minoranza, Franco Del Re e l’assessore Roberto Rimediotti sulle contestazioni sulla mensa da parte dei genitori e non solo, della scuola primaria di Maresca. "Una variazione di bilancio – ha detto il vicesindaco Giacomo Buonomini – approvata all’unanimità, che certifica importanti prospettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stelle più vicine. Nuovo telescopio per l’Osservatorio