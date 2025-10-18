Stellantis si allea con i rivali cinesi per creare i robotaxi che invaderanno l’Ue

Accordo con Pony.ai per sviluppare furgoni a guida autonoma in Europa. Se n’è parlato nel recente incontro Elkann - Ursula?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Stellantis si allea con i rivali cinesi per creare i robotaxi che invaderanno l’Ue

Stellantis, Ford e Nissan alleanza in vista per la ePower? https://ift.tt/HtqS4Oo

Dal 18 al 20 ottobre, dalle 9 alle 18, presso lo stabilimento #Stellantis di Cassino è in programma il #MercatinodellUsato. Un evento molto atteso e ricco di occasioni imperdibili. Ne illustra tutti i particolari #DavidePapa, Presidente del Gruppo Eco Liri Spa

Auto, la Cina invade il mercato Ue vendite in panne per Stellantis & C - Quest'anno, in Italia e in Europa, i volumi di vendita delle auto saranno in contrazione rispettivamente del 3% e 2% rispetto al 2024, e le modeste aspettative di recupero sui volumi di produzione ... Lo riporta ilgiornale.it

Stellantis, beffa per gli stabilimenti italiani: a Saragozza la gigafactory si costruisce con 2.000 operai cinesi e 298 milioni dall’Ue - Nuova beffa per i lavoratori italiani di Stellantis, che si sono appena sentiti annunciare gli stop degli stabilimenti di Cassino e Pomigliano per “contrazione della domanda”. ilfattoquotidiano.it scrive

Due mila addetti cinesi per costruire la Gigafactory di Saragozza - Manodopera specializzata in arrivo dalla Cina per costruire la Gigafactory spagnola di Figueruelas (Saragozza), che nascerà grazie alla joint venture fra Stellantis e la cinese Catl, leader mondiale ... Si legge su quattroruote.it