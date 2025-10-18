Stefanos Tsitsipas punta sul successo di Sinner e Alcaraz | Vinceranno almeno dieci Slam ciascuno

Stefanos Tsitsipas, battuto nettamente da Jannik Sinner nei quarti di finale della seconda edizione del Six King Slam, si è spesso allenato e confrontato con i prime due giocatori del ranking ATP e ne ha potuto costatare la capacità di superare il partner in innumerevoli partite in vari tornei. Sul numero di Slam che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner potrebbero vincere nei prossimi anni: “ Non sono bravo a fare previsioni. Dirò solo che vedremo Jannik e Carlos vincere molti altri Slam. Sono abbastanza sicuro che concluderanno la loro carriera con più di dieci Slam “. Le parole dell’ellenico costituiscono l’ennesima conferma della sensazione predominante: un dominio duraturo dello spagnolo e dell’italiano ai vertici del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Stefanos Tsitsipas punta sul successo di Sinner e Alcaraz: “Vinceranno almeno dieci Slam ciascuno”

Scopri altri approfondimenti

INDIAN WELLS: RUNE AI QUARTI DI FINALE! Holger #Rune centra i quarti di finale per la prima volta in questa stagione a #IndianWells. Il danese batte, per la quarta volta su altrettanti incontri, Stefanos #Tsitsipas in due set! Eguaglia, così, il risultato d - facebook.com Vai su Facebook

IL TORNEO DEI RE Non poteva certo mancare Sinner al Six Kings Slam di Riyadh, Arabia Saudita! Jannik debutta battendo Stefanos Tsitsipas 6-2 6-3! Stasera l’azzurro è di nuovo in campo per la semifinale contro Novak Djokovic! Dalle 20 tutti conn - X Vai su X

Tsitsipas punta sul successo di Sinner e Alcaraz: “Vinceranno almeno dieci Slam ciascuno” - Stefanos Tsitsipas, battuto nettamente da Jannik Sinner nei quarti di finale della seconda edizione del Six King Slam, si è spesso allenato e confrontato ... Si legge su oasport.it

Jannik Sinner dopo la vittoria su Stefanos Tsitsipas all'esordio al Six King Slam: "Mi sent bene, con Djokovic sarà una semifinale complicata" - Il viso delle giornate migliori e le parole di chi è sicuro di poter rivincere, dopo il successo del 2024, il torneo- Come scrive eurosport.it

Six Kings Slam, Sinner batte Tsitsipas 2-0 e vola in semifinale - Sinner torna in campo domani, non prima delle ore 20, contro Novak Djokovic ... Segnala tg24.sky.it