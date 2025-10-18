Stefanos Tsitsipas punta sul successo di Sinner e Alcaraz | Vinceranno almeno dieci Slam ciascuno

Stefanos Tsitsipas, battuto nettamente da Jannik Sinner nei quarti di finale della seconda edizione del Six King Slam, si è spesso allenato e confrontato con i prime due giocatori del ranking ATP e ne ha potuto costatare la capacità di superare il partner in innumerevoli partite in vari tornei. Sul numero di Slam che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner potrebbero vincere nei prossimi anni: “ Non sono bravo a fare previsioni. Dirò solo che vedremo Jannik e Carlos vincere molti altri Slam. Sono abbastanza sicuro che concluderanno la loro carriera con più di dieci Slam “. Le parole dell’ellenico costituiscono l’ennesima conferma della sensazione predominante: un dominio duraturo dello spagnolo e dell’italiano ai vertici del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

