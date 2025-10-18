Stefano Pioli cerca un futuro nel passato

Ilfoglio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi passi dal traguardo più importante della sua carriera, il primo maggio di tre anni fa, Stefano Pioli si trovò davanti la Fiorentina. Erano i giorni del “Pioli is on fire”,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

stefano pioli cerca un futuro nel passato

© Ilfoglio.it - Stefano Pioli cerca un futuro nel passato

Contenuti che potrebbero interessarti

stefano pioli cerca futuroStefano Pioli cerca un futuro nel passato - Il ritorno a Milano è quasi un’ultima spiaggia per l'allenatore della Fiorentina: arriva a San Siro con tre punti raccolti in sei partite. Scrive ilfoglio.it

stefano pioli cerca futuroMilan – Fiorentina, il ritorno di Pioli a San Siro: “Non ci penso, ho altre priorità” - Pioli presenta Milan–Fiorentina: ritorno a San Siro tra emozione e pressione. Si legge su spaziomilan.it

stefano pioli cerca futuroPioli risponde alla domanda sull’esonero, ma sui social impazza la polemica - La vittoria dei giallorossi al 'Franchi' accompagnata da una polemica totale sul web: è successo tutto poco fa. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano Pioli Cerca Futuro