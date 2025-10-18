Stefano Paratici e Pilar Fogliati la loro foto allo stadio diventata virale C' è del tenero?

Dagospia rilancia il gossip attraverso un'immagine di qualche settimana fa persa nei meandri del web . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stefano Paratici e Pilar Fogliati, la loro foto allo stadio diventata virale. C'è del tenero?

Contenuti che potrebbero interessarti

Un anno e 8 mesi per Andrea Agnelli, poco meno per Fabio Paratici e Pavel Nedved (rispettivamente 18 e 14 mesi), soltanto Maurizio Arrivabene prosciolto. Con il patteggiamento nell’inchiesta Prisma, l’ex presidente della Juventus e gli altri vertici bianconeri - facebook.com Vai su Facebook

Breve storia d'amore: il trailer del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino - La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con questo film che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma prima di debuttare nelle sale il 27 novembre. Scrive comingsoon.it

Pilar Fogliati protagonista in FolleMente, chi è il fidanzato Severiano Recchi: il lavoro, la casa a Roma e la voglia di figli - Pilar Fogliati è al cinema con il film FolleMente, commedia di Paolo Genovese con un cast d'eccezione: Marco Giallini, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Claudio ... Riporta leggo.it

Grazia è in edicola con Pilar Fogliati - La protagonista di copertina è l’attrice Pilar Fogliati, al cinema dal 20 febbraio con FolleMente, diretto da Paolo Genovese. Lo riporta grazia.it