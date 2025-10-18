Stefano Mei | Con Tamberi ho un patto se fossi un suo rivale avrei paura A Jacobs dico | resisti

Stefano Mei, Presidente Fidal in carica dal gennaio 2021, ha raccontato a Fanpage.it lo stato di salute dell'atletica italiana sotto i suoi mandati, rivivendo i momenti più significativi: "Ricordo cosa facemmo neii 12 minuti tra Tamberi e Jacobs a Tokyo. Pensavo: qui ci arrestano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

