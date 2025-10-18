Stefani lancia Carta Veneto | con 10 euro al mese gli studenti viaggeranno su treni regionali bus e vaporetti

Impegnato in tour elettorale a Rovigo, il candidato presidente del Veneto per il centrodestra, Alberto Stefani, ha presentato oggi, in Piazza Vittorio Emanuele II, “Carta Veneto”, un biglietto regionale e intermodale riservato agli studenti di ogni grado, valido su più mezzi, del costo di 10 euro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

