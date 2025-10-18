StatisticAll2025 | Camisasca Istat ‘puntare su fattore umano e formazione competenze’
E’ importante essere in grado di fornire ai giovani, che guardano al pubblico, un’istruzione come un luogo per la propria realizzazione e per la realizzazione della propria carriera con l’attenzione al bene comune, di renderla il più accogliente possibile e attraente possibile. Insistere anche sul fattore umano come formazione di competenze che sappiano rispondere ai . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
